Concert Lisa Portelli La Route du Sel Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Concert Lisa Portelli La Route du Sel Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 18 janvier 2026.
Concert Lisa Portelli
La Route du Sel 6 rue de l’église Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 19:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Venez assister au premier concert de l’année au restaurant la Route du Sel pour célébrer ensemble 2026 !
Café concert avec Lisa Portelli. .
La Route du Sel 6 rue de l’église Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 39 20 79 routedusel@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the first concert of the year at La Route du Sel to celebrate 2026!
L’événement Concert Lisa Portelli Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis