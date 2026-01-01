Concert Lisa Portelli La Route du Sel Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Concert Lisa Portelli

La Route du Sel 6 rue de l'église Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

18 janvier 2026 19:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Venez assister au premier concert de l’année au restaurant la Route du Sel pour célébrer ensemble 2026 !

Café concert avec Lisa Portelli. .

+33 2 40 39 20 79 routedusel@free.fr

Join us for the first concert of the year at La Route du Sel to celebrate 2026!

