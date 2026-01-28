Concert Lisaa Camin tout pour la bossa Station de Piau Aragnouet

Concert Lisaa Camin tout pour la bossa

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Avec sa nouvelle chanson, la toulousaine Lisaa Camin renoue avec les origines portugaises de ses grands-parents…

Cette jeune artiste solaire Lisaa Camin ; elle revient pour célébrer l’amour… Après avoir chanté en concert entre autres avec Amir et Cali, aujourd’hui, Lisaa Camin nous propose une très belle chanson, bossa-nova dans l’esprit L’Amour Est Fou

Lisaa Camin est passée par la Maîtrise du Capitole, et aujourd’hui adore se ressourcer et écrire ses chansons… à la montagne, dans nos belles Pyrénées. Souvenez-vous, au début de sa carrière, elle nous chantait Dans Ma Tête … A présent, elle navigue dans des ambiances plus acoustiques, plus intimistes et plus feutrées… plus à son image. texte de France Bleu!

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

With her new song, Toulouse-born Lisaa Camin reconnects with the Portuguese origins of her grandparents…

This young, sunny artist, Lisaa Camin, returns to celebrate love… Having performed in concert with Amir and Cali, among others, Lisaa Camin now offers us a beautiful song, bossa nova in spirit: L’Amour Est Fou (Love Is Crazy):

Lisaa Camin passed through the Maîtrise du Capitole, and today loves to recharge her batteries and write her songs… in the mountains, in our beautiful Pyrenees. Remember how, at the start of her career, she sang Dans Ma Tête ? Now she’s moving into more acoustic, more intimate, more hushed moods… more in her image. text from France Bleu!

L’événement Concert Lisaa Camin tout pour la bossa Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-28 par OT de Piau-Engaly|CDT65