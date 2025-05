Concert Lisatyd – Le Hangar Zéro Le Havre, 31 mai 2025 20:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Lisatyd Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31 22:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Préparez-vous à vivre une bombe sonore !

Lisatyd, c’est un quatuor parisien qui balance un rock bruyant et mélodique, un mix intense de grunge, stoner, noise et shoegaze.

Un cocktail puissant, inspiré de groupes comme Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv ou Slowdive.

Au programme

– Refrains entêtants

– Tension qui monte crescendo

– Riffs saturés et dissonants

– Voix en fusion entre le chanteur et la batteuse

– Rythmiques massives et sans détour

Un son qui vient chercher les tripes et fait vibrer les murs. Une expérience brute, planante et frontale.

Un concert à ne pas rater pour les amateur·ices de sensations électriques et d’ambiances rugueuses.

Préparez-vous à vivre une bombe sonore !

Lisatyd, c’est un quatuor parisien qui balance un rock bruyant et mélodique, un mix intense de grunge, stoner, noise et shoegaze.

Un cocktail puissant, inspiré de groupes comme Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv ou Slowdive.

Au programme

– Refrains entêtants

– Tension qui monte crescendo

– Riffs saturés et dissonants

– Voix en fusion entre le chanteur et la batteuse

– Rythmiques massives et sans détour

Un son qui vient chercher les tripes et fait vibrer les murs. Une expérience brute, planante et frontale.

Un concert à ne pas rater pour les amateur·ices de sensations électriques et d’ambiances rugueuses. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Concert Lisatyd

Get ready for a sound bomb!

Lisatyd is a Parisian quartet that delivers a noisy, melodic rock, an intense mix of grunge, stoner, noise and shoegaze.

A powerful cocktail, inspired by bands such as Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv and Slowdive.

On the program:

– Heady choruses

– Crescendo of tension

– Saturated, dissonant riffs

– Fused vocals from singer and drummer

– Massive, straightforward rhythms

A sound that reaches for the gut and shakes the walls. A raw, soaring, head-on experience.

A not-to-be-missed concert for fans of electric sensations and rough atmospheres.

German :

Bereiten Sie sich auf eine Klangbombe vor!

Lisatyd ist ein Quartett aus Paris, das lauten und melodischen Rock spielt, eine intensive Mischung aus Grunge, Stoner, Noise und Shoegaze.

Ein kraftvoller Cocktail, der von Bands wie Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv oder Slowdive inspiriert wurde.

Auf dem Programm stehen:

– Stachelige Refrains

– Spannung, die sich crescendoartig aufbaut

– Satte und dissonante Riffs

– Verschmelzende Stimmen zwischen dem Sänger und der Schlagzeugerin

– Massive, unverblümte Rhythmen

Ein Sound, der nach dem Bauch greift und die Wände zum Vibrieren bringt. Eine rohe, schwebende und frontale Erfahrung.

Ein Konzert, das man nicht verpassen sollte, wenn man elektrische Sensationen und raue Stimmungen liebt.

Italiano :

Preparatevi a una bomba sonora!

I Lisatyd sono un quartetto parigino che suona un rock rumoroso e melodico, un intenso mix di grunge, stoner, noise e shoegaze.

Un cocktail potente, ispirato a band come Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv e Slowdive.

In programma:

– Cori inebrianti

– Tensione che sale fino a un crescendo

– Riff saturi e dissonanti

– La fusione delle voci del cantante e del batterista

– Ritmi massicci e diretti

Un suono che arriva dritto allo stomaco e fa tremare i muri. Un’esperienza cruda, impetuosa e frontale.

Un concerto imperdibile per gli appassionati di sensazioni elettriche e atmosfere ruvide.

Espanol :

¡Prepárate para una bomba sonora!

Lisatyd es un cuarteto parisino que practica un rock ruidoso y melódico, una intensa mezcla de grunge, stoner, noise y shoegaze.

Un cóctel potente, inspirado en grupos como Nirvana, Deftones, A Place to Bury Strangers, Diiv o Slowdive.

En el programa:

– Estribillos embriagadores

– Tensión que va in crescendo

– Riffs saturados y disonantes

– Fusión de voces del cantante y el batería

– Ritmos masivos y directos

Un sonido que va directo a las tripas y sacude las paredes. Una experiencia descarnada, alucinante y directa.

Un concierto imperdible para los amantes de las sensaciones eléctricas y las atmósferas ásperas.

L’événement Concert Lisatyd Le Havre a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie