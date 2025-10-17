Concert Lise Van Deuq Éguzon-Chantôme
Concert Lise Van Deuq
4 Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Concert Lise Van Deuq, chanson française.
4 Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 66 00 94
English :
La Marquise » concert rock/song in Eguzon.
German :
Konzert « La Marquise » » rock/Chanson in Eguzon.
Italiano :
Concerto « La Marquise rock/canzone a Eguzon.
Espanol :
Concierto « La Marquesa rock/canción en Eguzón.
