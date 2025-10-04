Concert L’Italie baroque Janville-en-Beauce
Concert L’Italie baroque Janville-en-Beauce samedi 4 octobre 2025.
Concert L’Italie baroque
3 Rue du Bourdon Blanc Janville-en-Beauce Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
Programme baroque italien pour solistes, chœur et orchestre.
Un voyage au cœur du baroque italien avec des pages emblématiques interprétées par solistes, chœur et orchestre de chambre. Le programme met à l’honneur l’expressivité vocale et l’éclat instrumental concerto pour hautbois (Marcello), concerto pour trompette (Tartini), concerto pour guitare et extraits sacrés (dont Gloria), dans une écriture tour à tour lumineuse et méditative. La richesse des timbres (hautbois, trompette, guitare) dialogue avec les voix solistes et le chœur, sous la direction musicale annoncée. Un rendez-vous accessible aux amateurs de musique ancienne comme aux curieux désireux de (re)découvrir l’Italie baroque dans l’acoustique d’une église classée Monument historique. 12 .
Italian Baroque program for soloists, choir and orchestra.
Italienisches Barockprogramm für Solisten, Chor und Orchester.
Programma barocco italiano per solisti, coro e orchestra.
Programa barroco italiano para solistas, coro y orquesta.
