Concert L’Italie baroque Janville-en-Beauce

3 Rue du Bourdon Blanc Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Programme baroque italien pour solistes, chœur et orchestre.

Un voyage au cœur du baroque italien avec des pages emblématiques interprétées par solistes, chœur et orchestre de chambre. Le programme met à l'honneur l'expressivité vocale et l'éclat instrumental concerto pour hautbois (Marcello), concerto pour trompette (Tartini), concerto pour guitare et extraits sacrés (dont Gloria), dans une écriture tour à tour lumineuse et méditative. La richesse des timbres (hautbois, trompette, guitare) dialogue avec les voix solistes et le chœur, sous la direction musicale annoncée. Un rendez-vous accessible aux amateurs de musique ancienne comme aux curieux désireux de (re)découvrir l'Italie baroque dans l'acoustique d'une église classée Monument historique.

+33 2 37 90 00 53

English:

Italian Baroque program for soloists, choir and orchestra.

German:

Italienisches Barockprogramm für Solisten, Chor und Orchester.

Italiano:

Programma barocco italiano per solisti, coro e orchestra.

Espanol:

Programa barroco italiano para solistas, coro y orquesta.

