Concert Littéraire Le Palmier Vitré

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:15:00

De et avec Valentine Goby, accompagnée de Xavier Llamas et mis en scène par Anne Monfort.

Vive est une enfant dont l’univers se déploie entre les arbres du jardin familial, les essences exotiques que son parfumeur de père rapporte de ses lointains voyages et les nouveaux mots qu’elle consigne dans son carnet pour tenter d’apprivoiser le monde qui l’entoure. Mais derrière la douceur apparente se cachent des blessures profondes qui mettront beaucoup de temps à se refermer.

Le spectacle sera suivi d’une vente-dédicace par Valentine Goby.

Public ados et adultes.

Gratuit, sur inscription.

