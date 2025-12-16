Dans Magellan, Stefan Zweig nous embarque pour le tout premier tour du monde à la voile de l’histoire. Ce récit haletant, Clover en fait dialoguer des extraits – lus par la narratrice Lila Tamazit – avec un jazz qui vogue entre musique de chambre et improvisation. Un son auquel Sébastien Boisseau (contrebasse), Alban Darche (saxophone) et Jean-Louis Pommier (trombone) apportent un timbre nouveau en invitant à bord la gambiste Myriam Rignol. Cap vers l’inattendu, ce quartette atypique au timbre poétique et organique nous invite à partager sa soif d’aventure.

L’Ensemble Clover Sébastien Boisseau (contrebasse)

Jean-Louis Pommier (trombone)

Alban Darche (saxophone)

Myriam Rignol (viole de gambe) Lila Tamazit (narration)

Samuel Mary (lumières)

Jonathan Marcoz (son) Yolk Records (production)

L’ensemble Clover (Jean-Louis Pommier, Myriam Rignol, Lila Tamazit, Alban Darche et Sébastien Boisseau) ; Crédits : © Myriam Mercier

Exceptionnellement, votre billet vous donne accès, le jour du concert, à l’exposition Magellan, un voyage qui changea le monde et aux collections permanentes (de 11h à 18h30, dernier accès à 18h).

Avant d’embarquer dans le voyage musical de Clover sur les textes de Zweig, le Café de la marine vous proposera, dès 18h30, en avant spectacle, une carte inspirée d’escales lointaines : vin chaud aux épices, snackings revisités… Venez découvrir les propositions du chef !

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 21h20

payant

À partir de 19€

Accès aux collections permanentes du musée et à l’exposition immersive « Magellan » jusqu’à 18h30

Public jeunes et adultes.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadero 75116 Paris

