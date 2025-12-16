Concert littéraire : « Magellan » par Clover Musée national de la Marine Paris
Concert littéraire : « Magellan » par Clover Musée national de la Marine Paris samedi 24 janvier 2026.
Dans Magellan, Stefan Zweig nous embarque pour le tout premier tour du monde à la voile de l’histoire. Ce récit haletant, Clover en fait dialoguer des extraits – lus par la narratrice Lila Tamazit – avec un jazz qui vogue entre musique de chambre et improvisation. Un son auquel Sébastien Boisseau (contrebasse), Alban Darche (saxophone) et Jean-Louis Pommier (trombone) apportent un timbre nouveau en invitant à bord la gambiste Myriam Rignol. Cap vers l’inattendu, ce quartette atypique au timbre poétique et organique nous invite à partager sa soif d’aventure.
Pour en savoir plus sur l’album et écouter des extraits, cliquez ici
L’Ensemble Clover
Sébastien Boisseau (contrebasse)
Jean-Louis Pommier (trombone)
Alban Darche (saxophone)
Myriam Rignol (viole de gambe)
Lila Tamazit (narration)
Samuel Mary (lumières)
Jonathan Marcoz (son)
Yolk Records (production)
Et aussi…
Exceptionnellement, votre billet vous donne accès, le jour du concert, à l’exposition Magellan, un voyage qui changea le monde et aux collections permanentes (de 11h à 18h30, dernier accès à 18h).
Avant d’embarquer dans le voyage musical de Clover sur les textes de Zweig, le Café de la marine vous proposera, dès 18h30, en avant spectacle, une carte inspirée d’escales lointaines : vin chaud aux épices, snackings revisités… Venez découvrir les propositions du chef !
Jazz et littérature se rencontrent au musée national de la Marine avec Clover, qui met en musique les mots de Stefan Zweig en marge de l’exposition immersive « Magellan, un voyage qui changea le monde ». Une traversée poétique entre récit et improvisation.
Le samedi 24 janvier 2026
de 20h00 à 21h20
payant
À partir de 19€
Accès aux collections permanentes du musée et à l’exposition immersive « Magellan » jusqu’à 18h30
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T22:20:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T20:00:00+02:00_2026-01-24T21:20:00+02:00
Musée national de la Marine 17 place du Trocadero 75116 Paris
https://www.facebook.com/museemarineparis/ https://www.facebook.com/museemarineparis/