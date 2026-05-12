Serres-Castet

Concert littéraire

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Concert littéraire de Polar Tropic dans un lieu tenu secret ! Sur réservation. .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 36 accueil@csap.fr

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English : Concert littéraire

L’événement Concert littéraire Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran