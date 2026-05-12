Concert littéraire Serres-Castet
Concert littéraire Serres-Castet mercredi 3 juin 2026.
Serres-Castet
Concert littéraire
Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Concert littéraire de Polar Tropic dans un lieu tenu secret ! Sur réservation. .
Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 36 accueil@csap.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert littéraire
L’événement Concert littéraire Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival La Garden , à La Canopée Serres-Castet 24 mai 2026
- Atelier créatif fête des mères Rue Aristide Finco Serres-Castet 27 mai 2026
- Sport & jeux en famille Parc Liben Serres-Castet 30 mai 2026
- Les 3 heures du Soubestre Stade d’entrainement de rugby Serres-Castet 21 juin 2026
- Nocturnes des 4 Saisons Serres-Castet 3 juillet 2026