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Concert littéraire Serres-Castet

Concert littéraire Serres-Castet

Concert littéraire Serres-Castet mercredi 3 juin 2026.

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Concert littéraire

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Concert littéraire de Polar Tropic dans un lieu tenu secret ! Sur réservation.   .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 36  accueil@csap.fr

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English : Concert littéraire

L’événement Concert littéraire Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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