Concert Little Délire chez Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil

Concert Little Délire chez Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil jeudi 28 août 2025.

Concert Little Délire chez Tara by Madelezh

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28 19:30:00
fin : 2025-08-28

Date(s) :
2025-08-28

Country-Rock-Blues-70’s

Pour les concerts à 19h-19h30, pensez à réserver votre table pour diner.
Pour les concerts à 21h00, vous pouvez assister au concert simplement en venant prendre un verre.   .

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Little Délire chez Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud