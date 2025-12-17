Concert Little End MJC Etoile Vandœuvre-lès-Nancy

Concert Little End

MJC Etoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

Date(s) :

2026-01-09

| Concert Blues Rock Funk

Groupe Nancéien formé fin 2012, notre répertoire puise dans les titres des grands artistes de blues de rock et de Funk des années 70 à nos jours des Rolling Stones à Prince en passant par AC-DC, Michael Jackson, ZZ Top, Noir Désir, Rage against the machine, Pink Floyd, Stevie Wonder et bien d’autres….

Le groupe est composé de Pascal et Nico aux guitares, Julian à la batterie, Alex à la basse et Franky au chant.

Little End, depuis sa création, s’est produit plus de 150 fois dans tout le Grand Est et le Luxembourg.Tout public

6 .

MJC Etoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 53 35

English :

| Concert Blues Rock Funk

Formed at the end of 2012, our repertoire draws on the songs of the great blues, rock and funk artists from the 70s to the present day: from the Rolling Stones to Prince, via AC-DC, Michael Jackson, ZZ Top, Noir Désir, Rage against the machine, Pink Floyd, Stevie Wonder and many others?

The band is made up of Pascal and Nico on guitars, Julian on drums, Alex on bass and Franky on vocals.

Since its creation, Little End has performed over 150 times throughout the Grand Est and Luxembourg.

