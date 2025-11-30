Concert Little Italy Feigneux

Concert Little Italy

1 Rue du Chêne Feigneux Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Interprété par l’ENSEMBLE LILANOOR

en partenariat avec le Théâtre Impérial de Compiègne dans le cadre de Festival en voix !

Sur les pas des émigrés italiens des XIXe et XXe siècles, la soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme de ces transalpins.

Avec sensibilité, nostalgie et espièglerie, le duo s’amuse à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques, ou encore chansons françaises et américaines dans des arrangements inédits.

Une traversée musicale réjouissante où les émotions et les cultures se rencontrent.

Allez, en route !

Réservations au 03 44 40 17 10

Tarif unique 8€

1 Rue du Chêne Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10

English :

Performed by ENSEMBLE LILANOOR

in partnership with the Théâtre Impérial de Compiègne as part of Festival en voix !

Following in the footsteps of Italian emigrants of the 19th and 20th centuries, soprano Harmonie Deschamps and accordionist Pierre Cussac carry the soul of these transalpine people.

With sensitivity, nostalgia and playfulness, the duo revisit opera arias, traditional music, Baroque madrigals and French and American songs in original arrangements.

A delightful musical journey where emotions and cultures meet.

Let’s hit the road!

Reservations on 03 44 40 17 10

Single ticket price: 8?

German :

Interpretiert vom ENSEMBLE LILANOOR

in Partnerschaft mit dem Théâtre Impérial de Compiègne im Rahmen von Festival en voix!

Auf den Spuren der italienischen Emigranten des 19. und 20. Jahrhunderts tragen die Sopranistin Harmonie Deschamps und der Akkordeonist Pierre Cussac die Seele dieser Transalpiner.

Mit Sensibilität, Nostalgie und Verspieltheit spielt das Duo Opernarien, traditionelle Musik, barocke Madrigale sowie französische und amerikanische Lieder in neuen Arrangements.

Eine fröhliche musikalische Reise, bei der Emotionen und Kulturen aufeinandertreffen.

Auf geht’s!

Reservierungen unter 03 44 40 17 10

Einheitspreis: 8?

Italiano :

Eseguito dall’ENSEMBLE LILANOOR

in collaborazione con il Théâtre Impérial de Compiègne nell’ambito del Festival en voix !

Sulle orme degli emigranti italiani del XIX e XX secolo, il soprano Harmonie Deschamps e il fisarmonicista Pierre Cussac portano con sé l’anima di questo popolo transalpino.

Con sensibilità, nostalgia e malizia, il duo si diverte a rivisitare arie d’opera, musica tradizionale, madrigali barocchi e canzoni francesi e americane in arrangiamenti originali.

Un delizioso viaggio musicale dove emozioni e culture si incontrano.

Mettiamoci in viaggio!

Prenotazioni al numero 03 44 40 17 10

Prezzo del biglietto singolo: 8 euro?

Espanol :

Interpretado por el ENSEMBLE LILANOOR

¡en colaboración con el Théâtre Impérial de Compiègne en el marco del Festival en voix !

Siguiendo los pasos de los emigrantes italianos de los siglos XIX y XX, la soprano Harmonie Deschamps y el acordeonista Pierre Cussac llevan el alma de este pueblo transalpino.

Con sensibilidad, nostalgia y picardía, el dúo se divierte revisitando arias de ópera, música tradicional, madrigales barrocos y canciones francesas y americanas en arreglos originales.

Un delicioso viaje musical en el que confluyen emociones y culturas.

¡A la carretera!

Reservas en el 03 44 40 17 10

Precio de la entrada individual: 8?

