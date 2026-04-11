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Concert Little pop ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Little pop ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 11 avril 2026.

Lieu : ZAC du Mont de Magny

Adresse : 15 Route de Paris

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Gisors

Concert Little pop

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Pop
Version acoustique, guitare piano trio de cordes, trois voix reprenant des classiques de la pop music Sting, Bob Marley, Beatles, Elton John.   .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Little pop

L’événement Concert Little pop Gisors a été mis à jour le 2026-04-06 par Vexin Normand Tourisme

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