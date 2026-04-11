Concert Little pop ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Little pop

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pop

Version acoustique, guitare piano trio de cordes, trois voix reprenant des classiques de la pop music Sting, Bob Marley, Beatles, Elton John. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Little pop

L’événement Concert Little pop Gisors a été mis à jour le 2026-04-06 par Vexin Normand Tourisme