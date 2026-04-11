Concert Little pop ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Little pop ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 11 avril 2026.
Gisors
Concert Little pop
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Pop
Version acoustique, guitare piano trio de cordes, trois voix reprenant des classiques de la pop music Sting, Bob Marley, Beatles, Elton John. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Little pop
L’événement Concert Little pop Gisors a été mis à jour le 2026-04-06 par Vexin Normand Tourisme
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