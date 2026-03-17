Concert Little Rina Truyes
Concert Little Rina Truyes samedi 11 avril 2026.
Concert Little Rina
2 Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un trio qui réunit trois solistes aux univers musicaux différents. Ils subliment un répertoire de chansons américaines des années 40/50, qu’elles soient blues, rock’n roll, country ou encore jazz. Leur swing est irrésistible !
Un trio qui réunit trois solistes aux univers musicaux différents. Ils subliment un répertoire de chansons américaines des années 40/50, qu’elles soient blues, rock’n roll, country ou encore jazz. Leur swing est irrésistible ! 15 .
2 Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 32 75 87 danfavier@free.fr
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English :
A trio featuring three soloists from different musical backgrounds. They sublimate a repertoire of American songs from the 40s and 50s, whether blues, rock’n roll, country or jazz. Their swing is irresistible!
L’événement Concert Little Rina Truyes a été mis à jour le 2026-03-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme