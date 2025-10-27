Concert Little Swing Jazz-Club Moulinois Moulins

Concert Little Swing

Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Ces sept musiciens avaient enflammé l’ouverture des 45 ans du Jazz-Club au théâtre. Les voilà de retour dans notre cave, avec une formule adaptée aux lieux.

Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 22 67 11 contact@jazzclubmoulinois.fr

English :

These seven musicians brought the house down when they opened the 45th anniversary of the Jazz-Club at the theater. Now they’re back in our cellar, with a formula adapted to the venue.

