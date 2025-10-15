Concert Liv Del Estal [pop] Café Charbon Nevers

Concert Liv Del Estal [pop]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Liv del Estal chante avec sensualité, rage et liberté une voix rauque et douce, un univers où la transe, la mélancolie et l’adrénaline se rencontrent, pour une expérience musicale viscérale et authentique.

Liv del Estal, c’est une voix qui traverse la transe, la mélancolie et la fête. Son prénom, choisi, résonne comme une évidence musicale et trace le chemin de sa liberté créative. Autodidacte, elle explore le piano, la guitare et la voix avec une énergie viscérale. Des festivals en forêt avec son frère aux influences électroniques et jazz, chaque expérience nourrit son univers unique et sauvage.

Avec 5:59, son EP fondateur, Liv signe sa renaissance musicale un manifeste pour une génération éprise de liberté et d’adrénaline. Chaque titre ouvre une porte sur son monde “5:59” observe le monde avec distance et intensité, “Space Invaders” célèbre la route, la solitude et l’aventure, “Panthère Rose” joue avec le jazz et l’onirique, “Kama Sutra” ose le magnétisme garage et le désir, et “Amour Scandaleux” incarne l’urgence de n’être que soi-même, sans compromis.

Rendez vous samedi 2 février à 20h. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

