Concert live 15 Aout Darts le Teich ZA TECHNOPARC Le Teich

Concert live 15 Aout Darts le Teich

vendredi 15 août 2025.

ZA TECHNOPARC 4 Avenue de l'Ellipse Le Teich Gironde

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Le 15 Août, visez dans le mille avec une soirée explosive ! Défiez vos amis lors d’un tournoi de flechettes convivial, puis laissez la place à la musique. Un concert pop rock en plein air fera vibrer la soirée.

Ambiance festive garantie. Sébastien se fera un plaisir de vous faire découvrir ses nombreuses bières et tapas et pour les plus affamés un foodtrucks sera sur place.

Ne ratez pas ce combo gagnant ! .

