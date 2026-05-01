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Concert live, à La Canopée Serres-Castet

Concert live, à La Canopée Serres-Castet

Concert live, à La Canopée Serres-Castet samedi 9 mai 2026.

Adresse : 448 rue de Bielle

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Concert live, à La Canopée

448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse avec le concert live de Philippe Ferié.
Installez-vous confortablement pour profiter du concert autour d’un dîner ou simplement d’un verre, dans une atmosphère conviviale et détendue. Et si la météo le permet, laissez-vous séduire par une expérience en plein air, pour savourer encore davantage ce moment hors du temps.   .

448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 

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English : Concert live, à La Canopée

L’événement Concert live, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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