Concert live, à La Canopée Serres-Castet
Concert live, à La Canopée Serres-Castet samedi 9 mai 2026.
Serres-Castet
Concert live, à La Canopée
448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse avec le concert live de Philippe Ferié.
Installez-vous confortablement pour profiter du concert autour d’un dîner ou simplement d’un verre, dans une atmosphère conviviale et détendue. Et si la météo le permet, laissez-vous séduire par une expérience en plein air, pour savourer encore davantage ce moment hors du temps. .
448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17
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English : Concert live, à La Canopée
L’événement Concert live, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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