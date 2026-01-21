Concert live à l’Arveyron Hôtel Arveyron Chamonix-Mont-Blanc

Concert live à l’Arveyron

Hôtel Arveyron 1650 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Le jeudi 5 février 2026, l’Arveyron accueille Cisco Herzhaft, figure incontournable du blues acoustique.

arveyron@repaires.com

English :

On Thursday, February 5th, 2026, Arveyron welcomes Cisco Herzhaft, a leading figure of acoustic blues.

