Concert live acoustic Softness , à La Canopée

448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez dîner pendant le concert ou simplement en profiter autour d’un verre. Et si la météo est au rendez-vous, le concert aura lieu en extérieur. .

448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert live acoustic Softness , à La Canopée

L’événement Concert live acoustic Softness , à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-03-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran