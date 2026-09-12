Concert live avec Paskal au Restaurant Com.D.Roy Restaurant Com D Roy Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Concert live avec Paskal au Restaurant Com.D.Roy

Restaurant Com D Roy 288 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Diner concert au Restaurant Com.D.Roy avec Paskal.

Reprises Pop Rock et variété française (téléphone, noir désir, Kyo, De Palmas, JL Aubert, Jacques Dutronc ..

Réservation conseillée. .

Restaurant Com D Roy 288 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 69 22 58 com.d.roy@orange.fr

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English : Concert live avec Paskal au Restaurant Com.D.Roy

L’événement Concert live avec Paskal au Restaurant Com.D.Roy Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains