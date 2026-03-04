Concert live batterie saxo La Mine d’Art Dieulefit
Concert live batterie saxo La Mine d’Art Dieulefit samedi 11 avril 2026.
Concert live batterie saxo
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Début : 2026-04-11 21:00:00
Un concert en duo avec Jim Payne à la batterie et Benoit Black au Saxo . Petite restauration sur place
.
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A duo concert with Jim Payne on drums and Benoit Black on sax. Light refreshments on site
