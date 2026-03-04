Concert live batterie saxo La Mine d’Art Dieulefit

Concert live batterie saxo

La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Un concert en duo avec Jim Payne à la batterie et Benoit Black au Saxo . Petite restauration sur place

La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A duo concert with Jim Payne on drums and Benoit Black on sax. Light refreshments on site

