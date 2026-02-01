CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR Fécamp
CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR Fécamp samedi 14 février 2026.
CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR
156 chaussée Gayant Fécamp Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Concert gratuit.
Rendez-vous nouveau casino de Fécamp, 156 chaussée Gayant.
Entrée libre.
L’association Art En Sort vous propose un concert acoustique en live à l’heure du petit-déjeuner avec Peter Le Chapeau Noir. Homme orchestre moderne cousu à la main, de sa coiffe à sa guitare alvéolée, il rassemble avec générosité et interpelle avec poésie.
Derrière sa guitare folk, il élargit sa gamme d’harmonicas, et trouve percussion à son pied.
Le concert sera précédé d’une visite flash par un guide du service Archives-Patrimoine.
Apportez vos croissants, Art En Sort vous offre le café ! .
156 chaussée Gayant Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR
L’événement CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR Fécamp a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp