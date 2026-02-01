CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR Fécamp

CONCERT LIVE & BREAKFAST PETER LE CHAPEAU NOIR

156 chaussée Gayant Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Concert gratuit.

Rendez-vous nouveau casino de Fécamp, 156 chaussée Gayant.

Entrée libre.

L’association Art En Sort vous propose un concert acoustique en live à l’heure du petit-déjeuner avec Peter Le Chapeau Noir. Homme orchestre moderne cousu à la main, de sa coiffe à sa guitare alvéolée, il rassemble avec générosité et interpelle avec poésie.

Derrière sa guitare folk, il élargit sa gamme d’harmonicas, et trouve percussion à son pied.

Le concert sera précédé d’une visite flash par un guide du service Archives-Patrimoine.

Apportez vos croissants, Art En Sort vous offre le café ! .

156 chaussée Gayant Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

