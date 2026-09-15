Concert live de Soraya Casino JOA Besançon

Informations pratiques

Besançon

Concert live de Soraya

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Envie de diner en terrasse dans une ambiance musicale et conviviale ?

La belle voix de Soraya vous envoûtera au gré du diner, elle vous interprétera des titres de variété française et internationale. .

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00

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English : Concert live de Soraya

L’événement Concert live de Soraya Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON