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AGENDA · Besançon

Concert live de Soraya Casino JOA Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Casino JOA · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Casino JOA
Adresse
2 Avenue Édouard Droz
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

Concert live de Soraya

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Envie de diner en terrasse dans une ambiance musicale et conviviale ?
La belle voix de Soraya vous envoûtera au gré du diner, elle vous interprétera des titres de variété française et internationale.   .

Casino JOA 2 Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 47 49 00 

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English : Concert live de Soraya

L’événement Concert live de Soraya Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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