Concert Live Entre Vous et Moi Le Yard Étretat samedi 2 août 2025.

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-08-02 21:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

« Entre Vous et Moi » vous donne rendez-vous pour une soirée live au Yard, lieu emblématique d’Étretat !

(Re)découvrez les plus grands tubes des années 80 à 2000, revisités avec énergie et complicité.

Ambiance garantie entre nostalgie et bonne humeur ! .

English : Concert Live Entre Vous et Moi

