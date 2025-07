Concert live et marché nocturne Granges-Aumontzey

Concert live et marché nocturne Granges-Aumontzey lundi 14 juillet 2025.

Concert live et marché nocturne

2 Gademont Granges-Aumontzey Vosges

Gratuit

Lundi 2025-07-14 18:30:00

2025-07-14

Concert de Peggy Saoul. Événements et restaurant ouverts au public.Tout public

2 Gademont Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 51 44 60

English :

Concert by Peggy Saoul. Events and restaurant open to the public.

German :

Konzert von Peggy Saoul. Öffentlich zugängliche Veranstaltungen und Restaurant.

Italiano :

Concerto di Peggy Saoul. Eventi e ristorante aperti al pubblico.

Espanol :

Concierto de Peggy Saoul. Actos y restaurante abiertos al público.

