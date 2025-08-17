CONCERT LIVE- EUROPE KNSM LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre
LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-08-17 20:00:00
fin : 2025-08-17 22:00:00
2025-08-17
Venez vibrer au son du hip hop à la Grange Bleue !
Le hip hop dans l’âme, des textes poétiques, ne ratez pas la rappeuse Europe KNSM qui nous fait l’honneur de venir sur les côteaux du Volvestre ! 5 .
LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lagrangebleue.cultures@gmail.com
English :
Come and vibrate to the sound of hip hop at the Grange Bleue!
German :
Lassen Sie sich von den Klängen des Hip Hop in der Blauen Scheune begeistern!
Italiano :
Venite a scatenarvi al suono dell’hip hop alla Grange Bleue!
Espanol :
¡Ven a rockear al son del hip hop en la Grange Bleue!
