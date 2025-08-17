CONCERT LIVE- EUROPE KNSM LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre

CONCERT LIVE- EUROPE KNSM LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre dimanche 17 août 2025.

CONCERT LIVE- EUROPE KNSM

LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-17 20:00:00

fin : 2025-08-17 22:00:00

2025-08-17

Venez vibrer au son du hip hop à la Grange Bleue !

Le hip hop dans l’âme, des textes poétiques, ne ratez pas la rappeuse Europe KNSM qui nous fait l’honneur de venir sur les côteaux du Volvestre ! 5 .

LA GRANGE BLEUE 30 route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lagrangebleue.cultures@gmail.com

English :

Come and vibrate to the sound of hip hop at the Grange Bleue!

German :

Lassen Sie sich von den Klängen des Hip Hop in der Blauen Scheune begeistern!

Italiano :

Venite a scatenarvi al suono dell’hip hop alla Grange Bleue!

Espanol :

¡Ven a rockear al son del hip hop en la Grange Bleue!

L’événement CONCERT LIVE- EUROPE KNSM Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-08-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE