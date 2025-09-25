Concert Live La musique magique d’Harry Potter Espace Robert Hossein Lourdes

Concert Live La musique magique d’Harry Potter

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le 14 février 2026, à l’espace Robert Hossein à Lourdes, la musique magique d’Harry Potter arrive en live à partir de 16h.

La Musique Magique d’Harry Potter avec un Weasley invité vedette des films ! Découvre la meilleure musique des films Harry Potter, nominée aux Oscars, lors d’une soirée de concert unique avec The Magical Film Orchestra & ; Choir, des illusions magiques, un quiz Harry Potter et une interaction avec le public.

Appréciez les plus belles musiques de films de John Williams, cinq fois oscarisé, ainsi que des musiques de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat de l’oscar, du Hedwig`s Theme au Dumbelore`s Farewell , du thème d’entrée de Voldemort à Witches, Wands, and Wizards !

Vivez une soirée de concert Harry Potter magique ! Star Entertainment GmbH

English :

On February 14, 2026, at the Espace Robert Hossein in Lourdes, the magical music of Harry Potter arrives live from 4pm.

The Magic Music of Harry Potter? with a Weasley guest star from the films! Discover the best music from the Oscar-nominated Harry Potter films in a unique evening concert with The Magical Film Orchestra & Choir, magical illusions, a Harry Potter quiz and audience interaction.

Enjoy the finest film music by five-time Oscar-winner John Williams, as well as music by Patrick Doyle, Nicholas Hooper and Oscar-winner Alexandre Desplat, from « Hedwig`s Theme » to « Dumbelore`s Farewell », from Voldemort?s entrance theme to « Witches, Wands, and Wizards »!

Experience a magical Harry Potter concert evening! Star Entertainment GmbH

For information and bookings, please contact us.

German :

Am 14. Februar 2026 kommt im Espace Robert Hossein in Lourdes ab 16 Uhr live die magische Musik aus Harry Potter.

Die magische Musik von Harry Potter? mit einem Weasley als Stargast aus den Filmen! Erlebe die beste und Oscar-nominierte Musik aus den Harry-Potter-Filmen an einem einzigartigen Konzertabend mit The Magical Film Orchestra & Choir, magischen Illusionen, einem Harry-Potter-Quiz und Interaktion mit dem Publikum.

Genießen Sie die schönsten Filmmusiken des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Musik von Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Oscar-Preisträger Alexandre Desplat, vom « Hedwig`s Theme » bis zu « Dumbelore`s Farewell », von Voldemorts Eingangsthema bis zu « Witches, Wands, and Wizards »!

Erleben Sie einen magischen Harry Potter-Konzertabend! Star Entertainment GmbH

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il 14 febbraio 2026, presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes, la magica musica di Harry Potter verrà eseguita dal vivo a partire dalle ore 16.00.

La musica magica di Harry Potter con una guest star dei film Weasley! Scoprite le migliori musiche dei film di Harry Potter, nominati agli Oscar, in un concerto serale unico con la Magical Film Orchestra and Choir, illusioni magiche, un quiz su Harry Potter e l’interazione del pubblico.

Godetevi le migliori musiche da film del cinque volte vincitore dell’Oscar John Williams, oltre a quelle di Patrick Doyle, Nicholas Hooper e del vincitore dell’Oscar Alexandre Desplat, dal « Tema di Edvige » all' »Addio di Dumbelore », dal tema d’ingresso di Voldemort a « Streghe, bacchette e maghi »!

Vivete una magica serata di concerti di Harry Potter! Star Entertainment GmbH

Per informazioni e prenotazioni, contattateci utilizzando i dettagli sottostanti.

Espanol :

El 14 de febrero de 2026, en el Espace Robert Hossein de Lourdes, la mágica música de Harry Potter se interpretará en directo a partir de las 16.00 horas.

La música mágica de Harry Potter? ¡con una estrella invitada Weasley de las películas! Descubra la mejor música de las películas de Harry Potter nominadas al Oscar en un concierto nocturno único con The Magical Film Orchestra and Choir, ilusiones mágicas, un concurso de preguntas sobre Harry Potter y la interacción del público.

Disfruta de la mejor música de cine de John Williams, ganador de cinco Oscar, así como de la música de Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, ganador de un Oscar, desde « El tema de Hedwig » hasta « La despedida de Dumbelore », desde el tema de entrada de Voldemort hasta « Brujas, varitas mágicas y magos »

¡Vive una velada mágica en el concierto de Harry Potter! Star Entertainment GmbH

Para más información y reservas, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que figuran a continuación.

