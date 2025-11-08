Concert live Le Celtéoniste L’Esprit M Bar Resto moto Valence
Concert live Le Celtéoniste L’Esprit M Bar Resto moto Valence samedi 8 novembre 2025.
Concert live Le Celtéoniste
L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08 02:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Concert Live de Le Celtéoniste à 20h30 le samedi 8 novembre 2025, chez L’Esprit M Bar Resto moto à Valence ! Soirée danses et chansons irlandaises (chanson de taverne, imaginaire celtique, chansons de marin)…
L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 12
English :
Live concert by Le Celtéoniste at 8:30pm on Saturday, November 8, 2025, at L?Esprit M Bar Resto moto in Valence! An evening of Irish songs and dances (tavern songs, Celtic imaginary songs, sailor songs)…
German :
Live-Konzert von Le Celtéoniste um 20:30 Uhr am Samstag, den 8. November 2025, bei L?Esprit M Bar Resto moto in Valence! Abend mit irischen Tänzen und Liedern (Tavernenlieder, keltische Vorstellungswelt, Seemannslieder)…
Italiano :
Concerto dal vivo di Le Celtéoniste alle 20.30 di sabato 8 novembre 2025, presso L’Esprit M Bar Resto moto di Valence! Una serata di canzoni e danze irlandesi (canzoni da taverna, canzoni dell’immaginario celtico, canzoni dei marinai)…
Espanol :
¡Concierto en directo de Le Celtéoniste a las 20:30 h el sábado 8 de noviembre de 2025, en L’Esprit M Bar Resto moto de Valence! Una velada de canciones y bailes irlandeses (canciones de taberna, canciones imaginarias celtas, canciones marineras)…
