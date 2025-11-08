Concert live Le Celtéoniste L’Esprit M Bar Resto moto Valence

Concert live Le Celtéoniste

L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence Drôme

Concert Live de Le Celtéoniste à 20h30 le samedi 8 novembre 2025, chez L’Esprit M Bar Resto moto à Valence ! Soirée danses et chansons irlandaises (chanson de taverne, imaginaire celtique, chansons de marin)…

English :

Live concert by Le Celtéoniste at 8:30pm on Saturday, November 8, 2025, at L?Esprit M Bar Resto moto in Valence! An evening of Irish songs and dances (tavern songs, Celtic imaginary songs, sailor songs)…

German :

Live-Konzert von Le Celtéoniste um 20:30 Uhr am Samstag, den 8. November 2025, bei L?Esprit M Bar Resto moto in Valence! Abend mit irischen Tänzen und Liedern (Tavernenlieder, keltische Vorstellungswelt, Seemannslieder)…

Italiano :

Concerto dal vivo di Le Celtéoniste alle 20.30 di sabato 8 novembre 2025, presso L’Esprit M Bar Resto moto di Valence! Una serata di canzoni e danze irlandesi (canzoni da taverna, canzoni dell’immaginario celtico, canzoni dei marinai)…

Espanol :

¡Concierto en directo de Le Celtéoniste a las 20:30 h el sábado 8 de noviembre de 2025, en L’Esprit M Bar Resto moto de Valence! Una velada de canciones y bailes irlandeses (canciones de taberna, canciones imaginarias celtas, canciones marineras)…

L’événement Concert live Le Celtéoniste Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme