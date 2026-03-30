CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE Montpellier
CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE Montpellier jeudi 30 avril 2026.
CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Jeudi 30 avril Concert live Papaya
19h30 22h30
BIKUBE Montpellier
Venez profiter d’un moment unique avec Papaya, en duo chant & guitare.
Une ambiance douce et chaleureuse pour accompagner votre repas, entre reprises et émotions live.
Un concert intimiste à ne pas manquer !
Jeudi 30 avril Concert live Papaya
19h30 22h30
BIKUBE Montpellier
Venez profiter d’un moment unique avec Papaya, en duo chant & guitare.
Une ambiance douce et chaleureuse pour accompagner votre repas, entre reprises et émotions live.
Un concert intimiste à ne pas manquer ! .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday, April 30 ? Live concert ? Papaya
19h30 ? 22h30
BIKUBE Montpellier
Come and enjoy a unique moment with Papaya, a duo of vocals and guitar.
A soft, warm atmosphere to accompany your meal, between covers and live emotions.
An intimate concert not to be missed!
L’événement CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- VISITE EN ESPAGNOL DE MONTPELLIER CENTRO HISTÓRICO Montpellier 31 mars 2026
- EXPOSITION LAISSEZ PARLER LES P’TITS BULLETINS Montpellier 31 mars 2026
- DATING CLUB MONTPELLIER Montpellier 31 mars 2026
- HANDBALL MHB VS ELVERUM Montpellier 31 mars 2026
- LE LIVRE ET MOI Montpellier 31 mars 2026