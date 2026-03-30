CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Jeudi 30 avril Concert live Papaya

19h30 22h30

BIKUBE Montpellier

Venez profiter d’un moment unique avec Papaya, en duo chant & guitare.

Une ambiance douce et chaleureuse pour accompagner votre repas, entre reprises et émotions live.

Un concert intimiste à ne pas manquer !

Jeudi 30 avril Concert live Papaya

19h30 22h30

BIKUBE Montpellier

Venez profiter d’un moment unique avec Papaya, en duo chant & guitare.

Une ambiance douce et chaleureuse pour accompagner votre repas, entre reprises et émotions live.

Un concert intimiste à ne pas manquer ! .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Thursday, April 30 ? Live concert ? Papaya

19h30 ? 22h30

BIKUBE Montpellier

Come and enjoy a unique moment with Papaya, a duo of vocals and guitar.

A soft, warm atmosphere to accompany your meal, between covers and live emotions.

An intimate concert not to be missed!

L’événement CONCERT LIVE PAPAYA AU BIKUBE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER