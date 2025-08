Concert Live (Rock, Punk Pop) Cholet

Soirée Live à Cholet Vendredi 8 août 2025

Au Bar’Ouf (Cholet 49)

AU PROGRAMME DÈS 20H30 :

Seasonal Affective Dysfunction (Rock alternatif, Cholet)

Un son tendu et émotionnel, oscillant entre post-punk et indie moderne. Des morceaux qui réveillent les sens et incitent à se laisser emporter dans la profondeur du concert.

Stick 7 (Pop Punk, Tours)

Groupe énergique à l’univers groovy et percutant. Attendez-vous à des riffs puissants et un live entraînant avec une dose massive de bonne humeur !

Zephyr 21 (Pop Punk, Montpellier)

Énergie contagieuse et bonne humeur assurée ! Ce groupe vous fait vibrer et reprendre souffle dans une ambiance positive et pleine de vitalité.

5€ en prévente / 7€ sur place

Ambiance assurée riffs, refrains et énergie brute pour une soirée inoubliable en live à Cholet ! Réservez la date ! .

2 place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr

