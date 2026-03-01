Concert Live Spring Pop Rock Session Restaurant le Tahiti Romans-sur-Isère

Concert Live Spring Pop Rock Session

Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 00:00:00

2026-03-21

Concert Pop Rock Samedi 21 mars



Deux groupes pop rock en live pour une soirée festive et énergique !



Venez vibrer avec nous !

Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 52 restaurant.des.balmes@orange.fr

English :

Pop Rock Concert ? Saturday, March 21st



Two live pop rock bands for a festive, energetic evening!



Come and join in the fun!

