Concert Live Spring Pop Rock Session Restaurant le Tahiti Romans-sur-Isère
Concert Live Spring Pop Rock Session
Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 00:00:00
2026-03-21
Concert Pop Rock Samedi 21 mars
Deux groupes pop rock en live pour une soirée festive et énergique !
Venez vibrer avec nous !
Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 52 restaurant.des.balmes@orange.fr
English :
Pop Rock Concert ? Saturday, March 21st
Two live pop rock bands for a festive, energetic evening!
Come and join in the fun!
