Concert Live The music of Hans Zimmer & others Espace Robert Hossein Lourdes

Concert Live The music of Hans Zimmer & others

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le 13 février 2026, à l’espace Robert Hossein à Lourdes, The music of Hans Zimmer & others arrivent en live à partir de 20h.

& présenté par un pirate de Pirates of the Caribbean ! Découvrez les meilleures et uniques musiques de films de Top Gun, James Bond, Pirates of the Caribbean, The Lion King, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle mettant en vedette le Hollywood Film Orchestra & choir, des solistes vedettes et des extraits de films sélectionnés !

Y compris les paysages sonores extraordinaires de Dune, récompensés par un Oscar !

Profitez de la seule série de concerts de musique de film au monde avec un présentateur de films qui non seulement présentera la meilleure musique de Hans Zimmer, mais sera également disponible pour une photo gratuite avec vous si vous achetez vos billets aujourd’hui !

Plongez dans l’univers musical de Hans Zimmer et réservez vos billets dès maintenant s’il en reste ! Star Entertainment GmbH

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

On February 13, 2026, at the Espace Robert Hossein in Lourdes, The music of Hans Zimmer & others arrives live from 8pm.

??? ????? ?? ???? ?????? & ?????? ? presented by a pirate from Pirates of the Caribbean! Discover the best and most unique film music from Top Gun, James Bond, Pirates of the Caribbean, The Lion King, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar and many other top productions? in a breathtaking concert featuring the Hollywood Film Orchestra & choir, star soloists and selected film excerpts!

Including the extraordinary, Oscar-winning soundscapes from Dune!

Enjoy the world?s only film music concert series with a film presenter? who will not only present Hans Zimmer?s finest music, but will also be available for a free photo with you if you buy your tickets today!

Immerse yourself in the musical world of Hans Zimmer and reserve your tickets now if there are any left! Star Entertainment GmbH

For information and reservations, please contact us at the address below.

German :

Am 13. Februar 2026, im Espace Robert Hossein in Lourdes, kommt The music of Hans Zimmer & others live ab 20 Uhr.

??? ????? ?? ???? ?????? & ??????? präsentiert von einem Piraten aus Pirates of the Caribbean! Erleben Sie die beste und einzigartige Filmmusik aus Top Gun, James Bond, Pirates of the Caribbean, The Lion King, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar und vielen anderen Top-Produktionen? in einem atemberaubenden Konzert mit dem Hollywood Film Orchestra & choir, Starsolisten und ausgewählten Filmausschnitten!

Inklusive der außergewöhnlichen, Oscar-prämierten Soundscapes aus Dune!

Genießen Sie die weltweit einzige Filmmusik-Konzertreihe mit einem Filmsprecher? der nicht nur die beste Musik von Hans Zimmer präsentieren wird, sondern auch für ein kostenloses Foto mit Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie heute Ihre Tickets kaufen!

Tauchen Sie ein in die musikalische Welt von Hans Zimmer und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, falls noch welche übrig sind! Star Entertainment GmbH

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il 13 febbraio 2026, all’Espace Robert Hossein di Lourdes, la musica di Hans Zimmer e altri arriva dal vivo a partire dalle ore 20.00.

??? ????? ?? ???? ?????? & ?????? ? presentato da un pirata dei Pirati dei Caraibi! Scoprite le migliori e più esclusive musiche da film di Top Gun, James Bond, Pirati dei Caraibi, Il Re Leone, Il Gladiatore, Il Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar e molte altre produzioni di punta in un concerto mozzafiato con l’Orchestra e il Coro del Cinema di Hollywood, solisti stellari ed estratti di film selezionati!

Compresi gli straordinari paesaggi sonori di Dune, premiati con l’Oscar!

Godetevi l’unica serie di concerti di musica da film con un presentatore cinematografico, che non solo presenterà la musica più bella di Hans Zimmer, ma sarà anche disponibile per una foto gratuita con voi se acquistate i biglietti oggi!

Immergetevi nel mondo musicale di Hans Zimmer e prenotate subito i vostri biglietti, se ne sono rimasti! Star Entertainment GmbH

Per informazioni e prenotazioni, contattateci utilizzando i dettagli qui sotto.

Espanol :

El 13 de febrero de 2026, en el Espace Robert Hossein de Lourdes, La música de Hans Zimmer & otros llega en directo a partir de las 20:00 horas.

??? ????? ?? ???? ?????? & ?????? ¡presentada por un pirata de Piratas del Caribe! Descubra la mejor y más exclusiva música de cine de Top Gun, James Bond, Piratas del Caribe, El Rey León, Gladiator, El Caballero Oscuro, Inception, Interstellar y muchas otras producciones de primera línea… en un impresionante concierto con la Hollywood Film Orchestra & choir, solistas estrella y extractos de películas seleccionadas

Incluidos los extraordinarios paisajes sonoros de Dune, ganadores de un Oscar

Disfrute de la única serie de conciertos de música de cine del mundo con un presentador de cine… que no sólo presentará la mejor música de Hans Zimmer, sino que también estará disponible para hacerse una foto gratis con usted si compra sus entradas hoy mismo

Sumérgete en el mundo musical de Hans Zimmer y reserva ya tus entradas si aún quedan Star Entertainment GmbH

Para más información y reservas, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que figuran a continuación.

L’événement Concert Live The music of Hans Zimmer & others Lourdes a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de Lourdes|CDT65