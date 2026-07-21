AGENDA · ST JEAN DE LUZ
Concert Live The Soulsters Bizipoz ST JEAN DE LUZ
samedi 1 août 2026 · Bizipoz · ST JEAN DE LUZ
Informations pratiques
The Soulsters reviennent avec leur show Rhythm & Soul : 11 musiciens sur scène, trois chanteurs, une puissante section de cuivres et une énergie communicative. Au programme, les grands classiques de la Soul, du Rhythm & Blues et du Funk, revisités avec passion, groove et générosité. Un concert festif, 100 % live, qui donne irrésistiblement envie de chanter… et de danser !