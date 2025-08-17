Concert Livre de St-Jacques Eglise de Saint-Claud Saint-Claud

Le Livre de St-Jacques mis en musique par Geoffroy Doduit

Eglise de Saint-Claud Eglise Saint-Claud Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14

English :

Le Livre de St-Jacques set to music by Geoffroy Doduit

German :

Das Jakobsbuch in der Vertonung von Geoffroy Doduit

Italiano :

Il Libro di San Giacomo musicato da Geoffroy Doduit

Espanol :

El Libro de Santiago con música de Geoffroy Doduit

