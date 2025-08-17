Concert Livre de St-Jacques Eglise de Saint-Claud Saint-Claud
2025-08-17 21:00:00
2025-08-17
Le Livre de St-Jacques mis en musique par Geoffroy Doduit
English :
Le Livre de St-Jacques set to music by Geoffroy Doduit
German :
Das Jakobsbuch in der Vertonung von Geoffroy Doduit
Italiano :
Il Libro di San Giacomo musicato da Geoffroy Doduit
Espanol :
El Libro de Santiago con música de Geoffroy Doduit
