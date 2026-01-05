CONCERT LIZA M + OKALI

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

LIZA M

Avec sa guitare, son looper et sa voix à la fois douce et puissante, Liza évolue dans un univers où se croisent folk et neo soul. Son art, nourri par les émotions captées dans les mélodies, offre un univers aussi riche que vibrant. Elle a récemment assuré les premières parties de Peter Doherty ou Manu Chao.

OKALI

Okali est un nom de famille du Cameroun qui signifie Faire attention à l’autre . Comme les peintres de l’art naïf, et souhaitant rester dans le symbolisme, elle compose sans codes, afin de vivre la musique dans sa forme la plus instinctive. À travers une esthétique de la suggestion, elle invoque les signes visibles d’un monde mystérieux, où l’image vient fusionner avec les mélodies. C’est un périple aux sonorités afro, trip-hop, dub, et rock, dont les vagues de guitare, et les voix incarnées, sont les battements d’une musique sensible, comme surgie d’ailleurs… .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT LIZA M + OKALI

L’événement CONCERT LIZA M + OKALI Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE