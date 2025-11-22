Concert Liza Mauzole Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Concert Liza Mauzole

Médiathèque Per Jakez Helias 1 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

La médiathèque invite Liza Mauzole pour un concert entre folk, pop et neo soul.

Guitariste de formation au Conservatoire, Liza a exploré sa passion pour la musique dès son plus jeune âge en embrassant également le chant. Son parcours musical, influencé par des artistes tels que Stevie Wonder mais aussi par des nuances plus rock, s’est enrichi au fil des années. En 2015, elle franchit une nouvelle étape en se lançant dans la composition de ses propres morceaux, oscillant entre les langues anglaise et française dans ses paroles.

Armée de sa guitare, son looper et de sa voix à la fois douce et puissante, Liza livre ses compositions entre folk, pop et neo soul. Son art, nourri par les émotions captées dans les mélodies, offre un univers aussi riche que vibrant.

Sur réservation. .

Médiathèque Per Jakez Helias 1 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

