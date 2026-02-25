Concert LKO & Fred Batista – Soutien au Festival Musica Vir’Live Place de la Halle Virelade Vendredi 20 mars, 20h00 12 € Adulte / 5 € pour les enfants de de 12 ans

Le groupe LKO revient sur scène exceptionnellement pour soutenir le festival Musica Vir’live, accompagné de Fred Batista, le vendredi 20 Mars !

**3 bonnes raisons de venir assister au concert de LKO & Fred BASTISTA le vendredi 20 Mars :**

**- le retour exceptionnel du groupe LKO sur scène après 4 ans de silence**

**- assister au show exceptionnel de Fred BATISTA**

**- soutenir le festival Musica Vir’Live : en effet, tous les bénéfices du concert seront utilisés dans le financement du festival qui aura lieu en septembre**

### Tu ne connais pas ENCORE le festival Musica Vir’Live ?

Depuis 2007, les associations de Virelade se sont associées à la Mairie de Virelade pour proposer une journée musicale avec une mise en avant d’artistes et de spectacles locaux, mais pas que… Cet événement est financé par la Mairie. Le Département de la Gironde et la CDC Convergence Garonne participent au financement du concert Scènes d’été du vendredi soir. L’ensemble des bénéfices de la buvette et de la restauration sont reversés, dans la totalité, aux associations pour les soutenir dans leurs actions annuelles sur la commune de Virelade.

Cette année, une nouvelle édition aura lieu les 11 & 12 Septembre au Complexe Sportif Paul Faubet, à Virelade.

LKO ne peut que le soutenir car le leader du groupe, Karl Erceau, est le créateur de ce festival. Pour maintenir sa réalisation et permettre une programmation de plus en plus de qualité et important, le groupe LKO revient exceptionnellement sur la scène de Virelade, après 4 années de silence, pour réaliser ce concert de soutien. Fred BATISTA, ami et solidaire du projet du Festival, se joint à eux pour rendre la soirée encore plus exceptionnelle.

### Tu ne connais pas encore LKO ?

LKO, groupe bordelais, nous infuse une musique à la croisée d’un rock énergique et d’un son venu du fond du ventre, le tout posé sur des textes en français.

Karl chanteur du groupe donne du sens aux mots, tout en liant dans l’intimité un Rock véloce teinté de Punk.

Les riffs rageurs et la rythmique diffusent efficacement la poésie acérée d’un groupe en osmose avec lui-même, qui crie son amour pour l’humanité tout en dévoilant sa révolte.

### Et Fred BATISTA ????

Entre Folk-Swing, Pop-Rock et Electro-Chanson, on voyage dans un univers où se croisent, un cowboy désespéré en route vers El Paso, des harengs et des bulots, ainsi que des quelques haricots… Sur la bande son du ukulélé, du piano mais aussi de la trompette ou de la flute entre autre nous ouvrent le chemin.…

FredBATISTA homme-orchestre foutraque, plein d’humour et de charme, offre un show dynamique et engagé, communicant sa joie de la scène avec humour et fantaisie…

### LE PROGRAMME

20 h – ouverture des portes

21 h – Concert Fred BATISTA & Concert LKO

Ouvert à Tous – Entrée : 12 € (5 € – de 12 ans) – Sur place ou en Pré-vente sur [https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-106885](https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-106885)

Buvette sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T23:30:00.000+01:00

Place de la Halle place de la halle, virelade Virelade 33720 Gironde



