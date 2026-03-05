Concert LKO & Fred Batistat Soutien au Festival Musica Vir’Live Salle des fêtes Virelade

Concert LKO & Fred Batistat Soutien au Festival Musica Vir’Live

Salle des fêtes 2 Place de la Halle Virelade Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

3 bonnes raisons de venir assister au concert de LKO & Fred BASTISTA le vendredi 20 Mars

– le retour exceptionnel du groupe LKO sur scène après 4 ans de silence

– assister au show exceptionnel de Fred BATISTA

– soutenir le festival Musica Vir’Live en effet, tous les bénéfices du concert seront utilisés dans le financement du festival qui aura lieu en septembre.

Tu ne connais pas encore LKO ? LKO, groupe bordelais, nous infuse une musique à la croisée d’un rock énergique et d’un son venu du fond du ventre, le tout posé sur des textes en français. Karl chanteur du groupe donne du sens aux mots, tout en liant dans l’intimité un Rock véloce teinté de Punk. Les riffs rageurs et la rythmique diffusent efficacement la poésie acérée d’un groupe en osmose avec lui-même, qui crie son amour pour l’humanité tout en dévoilant sa révolte. .

