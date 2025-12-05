Concert LMN & Coline Fourment Hôtel Moxy La Ciotat

Concert LMN & Coline Fourment

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 19h. Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le LMN Trio, socle d’une alchimie musicale irréfutable, s’associe à la talentueuse Coline Fourment pour une expérience sonore unique. Vocaliste hors pair, elle maîtrise l’art du scat, tout en déployant une puissance vocale captivante.

Rendez-vous pour un voyage à travers l’histoire du jazz de la nouvelle Orléans, au swing jusqu’au bebop ! IIs revisitent avec audace, humour et finesse les grands standards du répertoire jazz. Laissez-vous embarquer par ces jeunes musiciens talentueux, complices et débordants d’énergie.



Coline Fourment se produira avec le fameux LMN Trio Léo Achard (batterie), Maryline Ferrero (piano) et Nghia Duong (contrebasse). .

Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

English :

The LMN Trio, the foundation of an undeniable musical alchemy, joins forces with the talented Coline Fourment for a unique sound experience. An outstanding vocalist, she has mastered the art of scat singing, while displaying captivating vocal power.

German :

Das LMN Trio, Grundlage einer unwiderlegbaren musikalischen Alchemie, tut sich mit der talentierten Coline Fourment zusammen, um ein einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen. Als herausragende Sängerin beherrscht sie die Kunst des Scat und entfaltet dabei eine fesselnde Stimmgewalt.

Italiano :

Il LMN Trio, fondamento di un’alchimia musicale inconfutabile, si unisce alla talentuosa Coline Fourment per un’esperienza sonora unica. Vocalist eccezionale, padroneggia l’arte dello scat, sfoggiando al contempo una potenza vocale accattivante.

Espanol :

El LMN Trio, base de una alquimia musical irrefutable, se une a la talentosa Coline Fourment para ofrecer una experiencia sonora única. Vocalista sin igual, domina el arte del scat y despliega una potencia vocal cautivadora.

