Concert LMZG Salle Capranie Ondres vendredi 7 novembre 2025.

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Véritable tornade d’énergie, le groupe retourne tout sur son passage, il mélange les sons modernes de l’électro (house, drum’n’bass, dubstep) avec une chanteuse, un chanteur, des cuivres en live (saxophones, trompette) et des samples des années 20’s dans un show éclectique et une créativité débordante ! Souvent associé par le style à Caravan Palace, Deluxe ou Meute, le groupe est en pleine ascension, les 2 derniers albums du groupe dépassent chacun le million d’écoutes et le profil Spotify du groupe dépasse maintenant les 6,5 millions d’écoutes au total ! En 2021 le groupe a été diffusé dans l’espace sur la Playlist de Thomas Pesquet qui est fan du groupe !

Ouverture des portes dès 20h30. Place debout non numérotée.

Billetterie au Point Com (au guichet et en ligne). .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

