Concert Lobby Robinson Bertric-Burée
Concert Lobby Robinson Bertric-Burée samedi 20 septembre 2025.
Concert Lobby Robinson
Bertric-Burée Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Concert avec Lobby Robinson proposé par La Brasserie Au Soleil dîner à partir de 19h, plus d’infos et réservations au 05 64 721 702.
Bertric-Burée 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41
English : Concert Lobby Robinson
Concert with Lobby Robinson proposed by La Brasserie Au Soleil: dinner from 7pm, more info and reservations on 05 64 721 702.
German : Concert Lobby Robinson
Konzert mit Lobby Robinson, angeboten von La Brasserie Au Soleil: Abendessen ab 19 Uhr, weitere Informationen und Reservierungen unter 05 64 721 702.
Italiano :
Concerto con Lobby Robinson organizzato da La Brasserie Au Soleil: cena dalle 19.00, maggiori informazioni e prenotazioni allo 05 64 721 702.
Espanol : Concert Lobby Robinson
Concierto con Lobby Robinson organizado por La Brasserie Au Soleil: cena a partir de las 19.00 h, más información y reservas en el 05 64 721 702.
L’événement Concert Lobby Robinson Bertric-Burée a été mis à jour le 2025-08-21 par Val de Dronne