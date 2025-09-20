Concert Lobby Robinson Bertric-Burée

Bertric-Burée Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-20
2025-09-20

Concert avec Lobby Robinson proposé par La Brasserie Au Soleil dîner à partir de 19h, plus d’infos et réservations au 05 64 721 702.
Bertric-Burée 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41 

English : Concert Lobby Robinson

Concert with Lobby Robinson proposed by La Brasserie Au Soleil: dinner from 7pm, more info and reservations on 05 64 721 702.

German : Concert Lobby Robinson

Konzert mit Lobby Robinson, angeboten von La Brasserie Au Soleil: Abendessen ab 19 Uhr, weitere Informationen und Reservierungen unter 05 64 721 702.

Italiano :

Concerto con Lobby Robinson organizzato da La Brasserie Au Soleil: cena dalle 19.00, maggiori informazioni e prenotazioni allo 05 64 721 702.

Espanol : Concert Lobby Robinson

Concierto con Lobby Robinson organizado por La Brasserie Au Soleil: cena a partir de las 19.00 h, más información y reservas en el 05 64 721 702.

