Dieppe

[Concert] Locaux Loquaces

Le Drakkar Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Les 25 ans de la Chorale de la Colline

Pour célébrer ses 25 ans, la Chorale de la Colline, dirigée par Claire Foutrel, propose deux concerts exceptionnels autour d’un répertoire 100 % écrit par des artistes locaux.

À cette occasion, la chorale invite plusieurs artistes dieppois à partager la scène

✨ Isabelle Berteloot

✨ Quentin Dézérald

✨ Romain Dudek

✨ GOSS

✨ Anna Morse

Les artistes interpréteront également certaines de leurs chansons en solo au cours du spectacle.

D’autres surprises viendront ponctuer ces soirées, avec notamment un hommage à Naâman ainsi que des chansons issues d’ateliers d’écriture menés avec la RPA Beau Soleil et le lycée Renaudot.

️ Entrée gratuite participation libre

(10 € conseillés) .

Le Drakkar Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie atelier13collectif@gmail.com

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English : [Concert] Locaux Loquaces

L’événement [Concert] Locaux Loquaces Dieppe a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie