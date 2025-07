Concert Locomuerte & Walnut Grove DC chemin de la Vieille Forme Rochefort

Concert Locomuerte & Walnut Grove DC chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 10 octobre 2025.

Concert Locomuerte & Walnut Grove DC

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

En 1ère partie Walnut Grove DC (Stoner Rock) suivi de Locomuerte (Crossover Chicano).

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80

First part: Walnut Grove DC (Stoner Rock) followed by Locomuerte (Chicano Crossover).

Im ersten Teil: Walnut Grove DC (Stoner Rock), gefolgt von Locomuerte (Crossover Chicano).

Opening act: Walnut Grove DC (Stoner Rock) seguito da Locomuerte (Crossover Chicano).

Actuación de apertura: Walnut Grove DC (Stoner Rock) seguido de Locomuerte (Crossover Chicano).

L’événement Concert Locomuerte & Walnut Grove DC Rochefort a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan