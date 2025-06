Concert L’Ode à Sainte-Cécile d’Henry PURCELL Lieu-dit Laula Blasimon 27 juin 2025 20:30

Gironde

Concert L’Ode à Sainte-Cécile d’Henry PURCELL Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice Blasimon Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Le Centre de Musique Ancienne Sauternes organise, en collaboration avec la Commune de Blasimon et la Paroisse de Sauveterre de Guyenne, une représentation de L’Ode à Sainte-Cécile d’Henry PURCELL, pour chœur, orchestre et solistes, sur instruments anciens. Ce concert prend place dans le festival des Ides de juin, festival itinérant, qui débute le jeudi 26 juin à Sauternes. Et permet de fêter dignement les 25 ans de l’association qui porte le Centre de Musique Ancienne Sauternes. Billetterie en ligne et sur place. .

Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 centremusiqueancienne@gmail.com

