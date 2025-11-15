Concert L’Offrande Musicale MENDELSSOHN Haguenau
Concert de L’Offrande Musicale Mendelssohn sous la direction de Pierre-André Dupraz avec la soliste Inga Kazantseva
Symphonie n°3, “Écossaise”, en la mineur, op. 56
Concerto pour piano n°1, en sol mineur, op. 25
rue Capito Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 25 38 40 offrandemusicale.strasbourg@gmail.com
English :
Concert of the Mendelssohn Musical Offering conducted by Pierre-André Dupraz with soloist Inga Kazantseva
German :
Konzert des L?Offrande Musicale Mendelssohn unter der Leitung von Pierre-André Dupraz mit der Solistin Inga Kazantseva
Italiano :
Concerto dell’Offerta Musicale Mendelssohn diretto da Pierre-André Dupraz con la solista Inga Kazantseva
Espanol :
Concierto de la Ofrenda Musical Mendelssohn dirigida por Pierre-André Dupraz con la solista Inga Kazantseva
