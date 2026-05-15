Moulins-sur-Céphons

Concert Lo&Grandma

Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert Lo&Grandma

La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous donne rendez-vous le vendredi 5 juin à 19h pour un concert de Lo&Grandma.

Entre douceur et énergie, le duo propose un univers musical intimiste mêlant reprises et compositions dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un moment musical à partager en famille ou entre amis au cœur de la médiathèque.

Réservation conseillée. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

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English :

Lo&Grandma concert

L’événement Concert Lo&Grandma Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux