Concert Lo&Grandma Moulins-sur-Céphons
Concert Lo&Grandma Moulins-sur-Céphons vendredi 5 juin 2026.
Moulins-sur-Céphons
Concert Lo&Grandma
Moulins-sur-Céphons Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert Lo&Grandma
La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous donne rendez-vous le vendredi 5 juin à 19h pour un concert de Lo&Grandma.
Entre douceur et énergie, le duo propose un univers musical intimiste mêlant reprises et compositions dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un moment musical à partager en famille ou entre amis au cœur de la médiathèque.
Réservation conseillée. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com
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English :
Lo&Grandma concert
L’événement Concert Lo&Grandma Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Levroux