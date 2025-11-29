Concert Loïs Morgan Trio Cabaret 3XL Limoges
Cabaret 3XL 194 Rue de Toulouse Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29
À 21h, ouverture des portes à 20h30.
LOIS MORGAN, vous propose un véritable voyage musical volontairement international autour de différentes forment du blues, un pont subtil entre la France et la Louisiane rurale. L’occasion de découvrir en live le premier album du groupe.
Ce Trio formé par Loïs Morgan (Guitare/chant), Philippe Eliez (Percusionniste) et Rodrigue Maurand (Contrebasse) sera exceptionnellement accompagné d’un invité surprise en Guest star.
Boissons & Cocktails.
Restauration sur place possible avec divers assortiments de planches de charcuterie, fromages ou pâtisseries.
Sur Réservation. .
Cabaret 3XL 194 Rue de Toulouse Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
