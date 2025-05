Concert Lokeira – Déols, 1 juin 2025 17:00, Déols.

L’espace Art et Culture de Déols accueille le trio Lokeira pour un concert

La musique de Lokeira, née de passion et de révolte, s’inscrit dans des compositions engagées et des improvisations sentimentales. Le projet a commencé en 2021 avec l’aide d’une pédale loop, où elle combinait voix, melodica et percussions pour créer des sonorités douces et audacieuses, et donnant un CD sorti en septembre 2024.

Elle est désormais accompagnée d’un batteur-percussionniste et d’un bassiste, et le trio mêle douceur, éclectisme et énergie vitale.

Lauriane, alias Lokeira a été inspirée en Espagne, au Mexique et en France, et ensuite façonnée par la scène ouverte bruxelloise, enrichie lors d’un long périple en Equateur et au Brésil (groupe de jazz expérimental, forma0on folklore des Andes, formation jazz-bossa nova), .

Passage du Clos Notre-Dame

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 14 28 espace@artetculturedeols.fr

English :

L’espace Art et Culture de Déols welcomes the Lokeira trio for a concert

German :

Der Kunst- und Kulturraum in Déols empfängt das Trio Lokeira für ein Konzert

Italiano :

L’Espace Art et Culture di Déols accoglie il trio Lokeira per un concerto

Espanol :

El Espace Art et Culture de Déols acoge un concierto del trío Lokeira

