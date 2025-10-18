Concert Lola Calvet Saint-Céré

Concert Lola Calvet Saint-Céré samedi 18 octobre 2025.

Concert Lola Calvet

Av. Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre du Festival de film Questions d’Identités

En solo, une proposition musicale originale et sensible

Dans le cadre du Festival de film Questions d’Identités

En solo, une proposition musicale originale et sensible. A travers une balade musicale aux accents proches et lointains, mêlant reprises te compositions personnelles, Lola Calvet nous embarque à la découverte d’histoires à raconter en musique

Sans réservation .

Av. Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 23 08 12 12

English :

As part of the Questions d’Identités film festival

Solo, an original and sensitive musical proposal

German :

Im Rahmen des Filmfestivals Questions d’Identités

Solo, ein origineller und sensibler musikalischer Vorschlag

Italiano :

Nell’ambito del festival cinematografico Questions d’Identités

Solo, una proposta musicale originale e sensibile

Espanol :

En el marco del festival de cine Questions d’Identités

Solo, una propuesta musical original y sensible

L’événement Concert Lola Calvet Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Vallée de la Dordogne