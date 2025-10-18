Concert Lola Calvet Saint-Céré
Concert Lola Calvet Saint-Céré samedi 18 octobre 2025.
Concert Lola Calvet
Av. Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00
2025-10-18
Dans le cadre du Festival de film Questions d’Identités
En solo, une proposition musicale originale et sensible. A travers une balade musicale aux accents proches et lointains, mêlant reprises te compositions personnelles, Lola Calvet nous embarque à la découverte d’histoires à raconter en musique
Av. Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 23 08 12 12
English :
As part of the Questions d’Identités film festival
Solo, an original and sensitive musical proposal
German :
Im Rahmen des Filmfestivals Questions d’Identités
Solo, ein origineller und sensibler musikalischer Vorschlag
Italiano :
Nell’ambito del festival cinematografico Questions d’Identités
Solo, una proposta musicale originale e sensibile
Espanol :
En el marco del festival de cine Questions d’Identités
Solo, una propuesta musical original y sensible
