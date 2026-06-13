Rammersmatt

Concert Loner Deer + Camomille

22 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Loner Deer mêle folk et country dans un univers sensible entre mélancolie et lumière. En première partie, Camomille propose des chansons folk-punk et indie-pop au ukulélé.

Loner Deer, voyageur solitaire, explore un univers entre folk et country où se croisent mélancolie, lumière et grands espaces. Porté par une voix intense et sincère, il chante les cœurs égarés, les émotions profondes et les horizons lointains. Inspiré par la nature et des artistes comme Eddie Vedder ou Ray LaMontagne, il propose une musique sensible et authentique. En première partie, découvrez Camomille accompagnée de son ukulélé, elle mêle folk-punk et indie-pop dans des chansons intimes et libératrices. .

22 rue Principale Rammersmatt 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

Loner Deer blends folk and country in a sensitive world that balances melancholy and light. Opening for them, Camomille performs folk-punk and indie-pop songs on the ukulele.

L’événement Concert Loner Deer + Camomille Rammersmatt a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay